Світові ціни на нафту зростають після різкого падіння минулого тижня

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7%, до $92,29 за барель після падіння на 6,4% минулого тижня. Американська нафта WTI подорожчала на 0,6% до 86,17 доларів за барель після зниження на 7,6% минулого тижня.

Центральний банк Китаю продовжив термін погашення середньострокових кредитів, залишивши процентну ставку без змін на другий місяць. Аналітики вважають, що це сигнал того, що центральний банк продовжить проводити м'яку грошово-кредитну політику.

Країна також пообіцяла значно збільшити внутрішній потенціал енергопостачання та посилити контроль ризиків щодо ключових товарів, включаючи вугілля, нафту, газ та електроенергію, заявив у понеділок високопосадовець Національної енергетичної адміністрації. Китай і далі збільшуватиме резервні потужності за ключовими товарами, заявив інший державний чиновник на прес-конференції в Пекіні.

Нафта знайшла підтримку завдяки поєднанню факторів, включаючи коментарі голови КНР Сі Цзіньпіна на партійному з'їзді, які запевнили у проведенні політики адаптації економіки, що є позитивною ознакою перспектив попиту, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Очікується, що Китай випустить торговельно-економічні дані цього тижня. Хоча зростання ВВП у третьому кварталі може відновитися порівняно з попереднім кварталом, жорстка політика президента Сі щодо COVID-19 змушує економіку № 2 у світі зіткнутися з тим, що швидше за все стане її гіршим роком майже за півстоліття.

У майбутньому очікується, що ціни на нафту залишаться волатильними, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призведе до скорочення постачань напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту, а сильний долар США та подальше підвищення процентної ставки з боку Федеральної резервної системи США обмежують зростання цін.

Держави-члени Організації країн-експортерів продукції та їхні союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), почали схвалювати різке скорочення видобутку, узгоджене цього місяця після того, як Білий дім, посиливши словесну війну з Саудівською Аравією, звинуватив Ер-Ріяд у примусі інші країни. на підтримку руху.

ОПЕК+ пообіцяла 5 жовтня скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що призведе до фактичного падіння приблизно на 1 млн барелів на добу, оскільки деякі члени вже видобувають нижче за цільові показники. Незважаючи на це, найбільший експортер Саудівської Аравії в листопаді збереже стабільний експорт на ключові азійські ринки.