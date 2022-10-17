Мировые цены на нефть растут после резкого падения на прошлой неделе

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 92,29 долларов за баррель после падения на 6,4% на прошлой неделе. Американская нефть WTI подорожала на 0,6% до 86,17 долларов за баррель после снижения на 7,6% на прошлой неделе.

Центральный банк Китая продлил срок погашения среднесрочных кредитов, оставив процентную ставку без изменений второй месяц. Аналитики считают, что это является сигналом того, что центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику.

Страна также пообещала значительно увеличить внутренний потенциал энергоснабжения и усилить контроль рисков в отношении ключевых товаров, включая уголь, нефть, газ и электроэнергию, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник Национальной энергетической администрации. Китай будет и дальше увеличивать резервные мощности по ключевым товарам, заявил другой государственный чиновник на пресс-конференции в Пекине.

Нефть нашла поддержку благодаря сочетанию факторов, включая комментарии председателя КНР Си Цзиньпина на партийном съезде, которые заверили в проведении политики адаптации экономики, что является положительным признаком для перспектив спроса, сказала аналитик CMC Markets Тина Тэн.

Ожидается, что Китай выпустит торгово-экономические данные на этой неделе. Хотя рост ВВП в третьем квартале может восстановиться по сравнению с предыдущим кварталом, жесткая политика президента Си в отношении COVID-19 заставляет экономику № 2 в мире столкнуться с тем, что, скорее всего, станет ее худшим годом почти за полвека.

В будущем ожидается, что цены на нефть останутся волатильными, поскольку сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведет к сокращению поставок в преддверии эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, а сильный доллар США и дальнейшее повышение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США ограничивают рост цен.

Государства-члены Организации стран-экспортеров продукции и их союзники, включая Россию (ОПЕК+) начали одобрять резкое сокращение добычи, согласованное в этом месяце после того, как Белый дом, усилив словесную войну с Саудовской Аравией, обвинил Эр-Рияд в принуждении другие страны в поддержку движения.

ОПЕК+ пообещала 5 октября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что приведет к фактическому падению примерно на 1 млн баррелей в сутки, поскольку некоторые члены уже добывают ниже своих целевых показателей. Несмотря на это, крупнейший экспортер Саудовская Аравия в ноябре сохранит стабильный экспорт на ключевые азиатские рынки.