Світові ціни на нафту зростають після падіння до річного мінімуму

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,2% - до 85 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,8% до 78,61 доларів за барель.

Brent впав більш ніж на 3% до 80,61 доларів на початку попередньої сесії до найнижчого рівня з 4 січня. Американська нафта марки WTI подешевшала більш ніж на 3% і досягла найнижчого рівня з 22 грудня минулого року на рівні 73,60 доларів.

Хоча ринок вже коригується після різкого падіння, чутки про те, що ОПЕК+ серйозно розгляне питання про додаткове скорочення видобутку на майбутніх зустрічах, ще більше спонукали стрибок цін, зазначають аналітики Haitong Futures.

"Хоча це лише припущення… а не офіційна заява ОПЕК, вона все ж таки відображає короткострокові настрої ринку і, ймовірно, стане переломним моментом у цінах на нафту", - сказали вони.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), мають провести зустріч 4 грудня. У листопаді ОПЕК+ почала знижувати свою мету видобування на 2 млн барелів на добу, прагнучи підтримати ціни на нафту.

Але страх падіння попиту в Китаї продовжував чинити тиск на ринок, попри зниження щоденних випадків захворювання на COVID-19 у понеділок.

"Ведмедячі настрої щодо цін на нафту поширюються в Азії через побоювання з приводу зниження попиту в Китаї, в той час як рідкісні протести у вихідні також викликали побоювання щодо впливу на китайську економіку", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co. Ltd.

За словами китайських аналітиків, вуличні протести, які спалахнули в містах по всьому Китаю минулими вихідними, були голосуванням проти політики президента Сі Цзіньпіна щодо боротьби з COVID-19 і найсильнішою суспільною непокорою за всю його політичну кар'єру. Пекін дотримується політики нульового поширення COVID, попри те, що більшість світу зняла майже всі обмеження.

Ринки також оцінюють вплив майбутнього обмеження західних ціни російську нафту.

Дипломати "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу обговорюють обмеження у розмірі від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви в Україні без порушення світових нафтових ринків.