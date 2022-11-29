Мировые цены на нефть растут после падения до годового минимума

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2% до 85 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,8%, до 78,61 долларов за баррель.

Brent упал более чем на 3% до 80,61 доллара в начале предыдущей сессии до самого низкого уровня с 4 января. Американская нефть марки WTI подешевела более чем на 3% и достигла самого низкого уровня с 22 декабря прошлого года на уровне 73,60 доллара.

Хотя рынок уже корректируется после резкого падения, слухи о том, что ОПЕК+ серьезно рассмотрит вопрос о дополнительном сокращении добычи на предстоящих встречах, еще больше подстегнули скачок цен, отмечают аналитики Haitong Futures.

"Хотя это всего лишь предположение… а не официальное заявление ОПЕК, оно все же отражает краткосрочные настроения рынка и, вероятно, станет переломным моментом в ценах на нефть", - сказали они.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию ( ОПЕК+), должны провести встречу 4 декабря. В ноябре ОПЕК+ начала снижать свою цель по добыче на 2 млн баррелей в сутки, стремясь поддержать цены на нефть.

Но страх падения спроса в Китае продолжал оказывать давление на рынок, несмотря на снижение ежедневных случаев заболевания COVID-19 в понедельник

"Медвежьи настроения в отношении цен на нефть распространяются в Азии из-за опасений по поводу снижения спроса в Китае, в то время как редкие протесты в выходные также вызвали опасения по поводу влияния на китайскую экономику", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

По словам китайских аналитиков, уличные протесты, которые вспыхнули в городах по всему Китаю в минувшие выходные, были голосованием против политики президента Си Цзиньпина по борьбе с COVID-19 и самым сильным общественным неповиновением за всю его политическую карьеру. Пекин придерживается политики нулевого распространения COVID, несмотря на то, что большая часть мира сняла почти все ограничения.

Рынки также оценивают влияние предстоящего ограничения западных цен на российскую нефть.

Дипломаты "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза обсуждают ограничение в размере от 65 до 70 долларов за баррель с целью ограничения доходов для финансирования военного наступления Москвы на Украине без нарушения мировых нефтяных рынков.