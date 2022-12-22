Світові ціни на нафту зростають через зимовий шторм у США
Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль, оскільки запаси сирої нафти, топкового мазуту та авіагасу в США знижуються, оскільки в США обрушився зимовий ураган, а кількість поїздок напередодні курортного сезону різко зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли у четвер, 22 грудня, на 0,54% до 82,64. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,63% до $78,78 за барель.
Обидва еталонні контракти підскочили в середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня. Запаси дистилятів, у тому числі пічного палива та палива для реактивних двигунів, також знизилися всупереч очікуванням зростання.
Скорочення запасів пов'язане з тим, що попит на топковий мазут різко зросте через сильний зимовий шторм, що обрушився на Сполучені Штати, з похолоданнями нижче нуля, очікуваними на півдні, аж до Техасу, і рекордно низькими значеннями, прогнозованими для Флориди та східних штатів.
Очікується також, що споживання реактивного палива зросте через бум подорожей після COVID-19 наприкінці сезону відпусток.
"За нашими даними… ринок сирої нафти чудово збалансований. Дивлячись у 2023 рік, ми бачимо, що відкриття Китаю і, ймовірно, стійке зростання світового попиту, що продовжується, на реактивні літаки (до рівня 2019 року) призведуть до посилення світових ринків нафти і зростання цін" , – сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного австралійського банку.
Однак побоювання з приводу попиту, спричинені сплеском COVID-19 у Китаї, та побоювання щодо глобальної рецесії можуть стримувати ф'ючерси на нафту.
"Прибуток виглядає перебільшеним, навіть з урахуванням несподіваного скорочення запасів у США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
Китай намагається вести точний підрахунок випадків зараження COVID-19, оскільки він зазнає великого сплеску випадків, заявив високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі побоювань щодо відсутності даних із країни.
Нагадаємо,ціни на нафту 21 грудня трохи зросли, оскільки значніше, ніж очікувалося, зниження запасів сирої нафти в США компенсувало побоювання з приводу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї.
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