Світові ціни на нафту зростають через зимовий шторм у США

Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль, оскільки запаси сирої нафти, топкового мазуту та авіагасу в США знижуються, оскільки в США обрушився зимовий ураган, а кількість поїздок напередодні курортного сезону різко зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли у четвер, 22 грудня, на 0,54% до 82,64. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,63% до $78,78 за барель.

Обидва еталонні контракти підскочили в середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня. Запаси дистилятів, у тому числі пічного палива та палива для реактивних двигунів, також знизилися всупереч очікуванням зростання.

Скорочення запасів пов'язане з тим, що попит на топковий мазут різко зросте через сильний зимовий шторм, що обрушився на Сполучені Штати, з похолоданнями нижче нуля, очікуваними на півдні, аж до Техасу, і рекордно низькими значеннями, прогнозованими для Флориди та східних штатів.

Очікується також, що споживання реактивного палива зросте через бум подорожей після COVID-19 наприкінці сезону відпусток.

"За нашими даними… ринок сирої нафти чудово збалансований. Дивлячись у 2023 рік, ми бачимо, що відкриття Китаю і, ймовірно, стійке зростання світового попиту, що продовжується, на реактивні літаки (до рівня 2019 року) призведуть до посилення світових ринків нафти і зростання цін" , – сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного австралійського банку.

Однак побоювання з приводу попиту, спричинені сплеском COVID-19 у Китаї, та побоювання щодо глобальної рецесії можуть стримувати ф'ючерси на нафту.

"Прибуток виглядає перебільшеним, навіть з урахуванням несподіваного скорочення запасів у США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Китай намагається вести точний підрахунок випадків зараження COVID-19, оскільки він зазнає великого сплеску випадків, заявив високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров'я на тлі побоювань щодо відсутності даних із країни.