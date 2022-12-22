Мировые цены на нефть растут из-за зимнего шторма в США
Цены на нефть растут четвертый день подряд, так как запасы сырой нефти, топочного мазута и авиакеросина в США снижаются, так как в США обрушился зимний ураган, а количество поездок в преддверии курортного сезона резко возрастет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в четверг, 22 декабря, на 0,54%, до 82,64. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,63% до 78,78 долларов за баррель.
Оба эталонных контракта подскочили в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в США сократились намного больше, чем ожидали аналитики, зафиксировав падение на 5,89 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 декабря. Запасы дистиллятов, в том числе печного топлива и топлива для реактивных двигателей, также снизились вопреки ожиданиям роста.
Сокращение запасов связано с тем, что спрос на топочный мазут резко возрастет из-за сильного зимнего шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, с похолоданиями ниже нуля, ожидаемыми на юге, вплоть до Техаса, и рекордно низкими значениями, прогнозируемыми для Флориды и восточных штатов.
Ожидается также, что потребление реактивного топлива вырастет в связи с бумом путешествий после COVID-19 в конце сезона отпусков.
"По нашим данным… рынок сырой нефти прекрасно сбалансирован. Глядя в 2023 год, мы видим, что открытие Китая и, вероятно, продолжающийся устойчивый рост мирового спроса на реактивные самолеты (до уровня 2019 года) приведут к ужесточению мировых рынков нефти и росту цен", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров Национального австралийского банка.
Однако опасения по поводу спроса, вызванные всплеском COVID-19 в Китае, и опасения по поводу глобальной рецессии могут сдерживать фьючерсы на нефть.
"Прибыль выглядит преувеличенной, даже с учетом неожиданного сокращения запасов в США", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.
Китай пытается вести точный подсчет случаев заражения COVID-19, поскольку он испытывает большой всплеск случаев, заявил высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения на фоне опасений по поводу отсутствия данных из страны.
Напомним, цены на нефть 21 декабря немного выросли, поскольку более значительное, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти в США компенсировало опасения по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в крупнейшем импортере нефти Китае.
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