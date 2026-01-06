Світові ціни на нафту знизились: у Reuters назвали ключові причини

Світові ціни на нафту знизились на тлі очікувань зменшення попиту, а також через побоювання ринку щодо перспектив зростання видобутку венесуельської сирої нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, або 28 центів, до 61,48 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 58,00 доларів за барель, що на 0,6%, або 32 центи менше.
Старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що реакція цін на нафту на основні геополітичні події, такі як військові дії США у Венесуелі та удари по російській енергетичній інфраструктурі, була напрочуд стриманою. Таким чином, фундаментальні фактори попиту та пропозиції залишаються ключовим занепокоєнням.
Учасники ринку, опитані Reuters у грудні, заявили, що очікують тиску на ціни на нафту у 2026 році через зростання пропозиції та слабкий попит.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустрітися цього тижня з керівниками нафтових компаній США, щоб обговорити збільшення видобутку нафти у Венесуелі.
Венесуела є одним із засновників Організації країн-експортерів нафти та має найбільші у світі запаси нафти, близько 303 млрд барелів. Однак її нафтовий сектор вже давно перебуває у занепаді, частково через недостатні інвестиції та санкції США.
Нафтові аналітики заявили, що видобуток у Венесуелі може зрости до півмільйона барелів на день протягом наступних двох років за умови політичної стабільності та інвестицій США.
Вчора, 5 січня, повідомлялось, що світові ціни на нафту почали суттєво коливатися після того, як США провели спецоперацію у Венесуелі, Що сформувало невизначеність на ринку щодо майбутнього найбільших запасів сирої нафти у світі.
Більшість аналітиків очікують, що ціни на нафту знизяться на початку цього року, після 20-відсоткового падіння у 2025 році, до поточного рівня Brent, трохи вище 60 доларів за барель.
Незважаючи на потрясіння у Венесуелі, ОПЕК+ не дала сигналу про негайну зміну стратегії. Вісім членів об'єднання провели коротку зустріч і домовилися зберегти паузу у збільшенні виробництва щонайменше до квітня.