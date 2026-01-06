Мировые цены на нефть снизились: в Reuters назвали ключевые причины

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, или 28 центов, до 61,48 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,00 долларов за баррель, что на 0,6%, или 32 цента меньше.

Старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что реакция цен на нефть на основные геополитические события, такие как военные действия США в Венесуэле и удары по российской энергетической инфраструктуре, была на удивление сдержанной. Таким образом, фундаментальные факторы спроса и предложения остаются ключевым беспокойством.

Участники рынка, опрошенные Reuters в декабре, заявили, что ожидают давления на цены на нефть в 2026 году из-за роста предложения и слабый спрос.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует встретиться на этой неделе с руководителями нефтяных компаний США, чтобы обсудить увеличение добычи нефти в Венесуэле.

Венесуэла является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти и имеет крупнейшие в мире запасы нефти, около 303 млрд баррелей. Однако ее нефтяной сектор уже давно находится в упадке, частично из-за недостаточных инвестиций и санкций США.

Нефтяные аналитики заявили, что добыча в Венесуэле может вырасти до полумиллиона баррелей в день в течение следующих двух лет при условии политической стабильности и инвестиций США.