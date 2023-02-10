Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною

Ціни на нафту впали на початку торгів у п'ятницю, 10 лютого, але, як і раніше, очікується тижневе зростання, оскільки ринок продовжує вагатися між побоюваннями рецесії в США та сподіваннями на сильне відновлення попиту на паливо в Китаї, найбільшому світовому імпортері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,4% до 84,15 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,5% до 77,65 доларів за барель.

Спад був частково викликаний звітом, що показує, що кількість американців, які претендують на допомогу з безробіття, збільшилася більше, ніж очікувалося, минулого тижня, що знову розпалило побоювання з приводу рецесії.

"Настрій напередодні, здавалося, був схильний до зниження після даних щодо безробіття в США. Однак я очікую, що відновлення попиту в Китаї буде більш суттєвим для прогнозу цін у другій половині 2023 року", - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного банку України Австралії.

Підвищення індексу споживчих цін Китаю за січень порівняно з груднем при наближенні інфляції до мети близько 3%, встановленої торік урядом, додало обережності нафтовому ринку.

"Зростання індексу споживчих цін у Китаї в січні відобразило споживчий попит мешканців перед китайським Новим роком, але дані не такі хороші, як очікувалося, відображаючи стадію повільного відновлення економіки. Тому ціни на нафту на даному етапі залишаться волатильними", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Останні дані про запаси нафти в США цього тижня також викликали побоювання щодо уповільнення зростання найбільшої економіки світу, оскільки запаси нафти зросли до найвищого рівня з червня 2021 року.

Тим не менш, Brent і WTI підскочили більш ніж на 5% цього тижня, компенсувавши велику частину втрат попереднього тижня, оскільки побоювання щодо подальшого різкого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США ослабли.

Підтримку ринку надало рішення Саудівської Аравії підвищити офіційні ціни на нафту в Азії, що, як вважається, відображає відновлення попиту в Китаї, де в березні очікується зростання постачання нафти.

"Нафтопереробні заводи, ймовірно, збільшать продуктивність із березня, щоб задовольнити внутрішній попит, а також експортні потреби", - сказала Емма Лі, аналітик Vortexa.

На думку аналітиків, дані щодо інфляції в США від 14 лютого будуть ключовим фактором для настроїв інвесторів до ризику та курсу долара.

"У міру зниження інфляції в Європі та США залишаються підвищеними ризики того, що центральним банкам все ще доведеться проводити жорсткіші заходи, ніж ті, на які розраховують ринки", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.