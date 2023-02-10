Мировые цены нефть снижаются: что стало причиной

Цены на нефть упали в начале торгов в пятницу, 10 февраля, но по-прежнему ожидается недельный рост, поскольку рынок продолжает колебаться между опасениями рецессии в США и надеждами на сильное восстановление спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,4% до 84,15 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,5% до 77,65 долларов за баррель.

Спад был частично вызван отчетом, показывающим, что число американцев, претендующих на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, что вновь разожгло опасения по поводу рецессии.

"Настроение накануне, казалось, было склонено к снижению после данных по безработице в США. Однако я ожидаю, что восстановление спроса в Китае будет более существенным для прогноза цен во второй половине 2023 года", сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров Национального банка Австралии.

Повышение индекса потребительских цен Китая за январь по сравнению с декабрем при приближении инфляции к цели около 3%, установленной правительством в прошлом году, добавило осторожности нефтяному рынку.

"Рост индекса потребительских цен в Китае в январе отразил потребительский спрос жителей перед китайским Новым годом, но данные не так хороши, как ожидалось, отражая стадию медленного восстановления экономики. Поэтому цены на нефть на данном этапе останутся волатильными", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Последние данные о запасах нефти в США на этой неделе также вызвали опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики мира, поскольку запасы нефти выросли до самого высокого уровня с июня 2021 года.

Тем не менее, Brent и WTI подскочили более чем на 5% на этой неделе, компенсировав большую часть потерь предыдущей недели, поскольку опасения по поводу дальнейшего резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США ослабли.

Поддержку рынку оказало решение Саудовской Аравии повысить официальные цены на нефть в Азии, что, как считается, отражает восстановление спроса в Китае, где в марте ожидается рост поставок нефти.

"Нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, увеличат производительность с марта, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а также экспортные потребности", - сказала Эмма Ли, аналитик Vortexa.

По мнению аналитиков, данные по инфляции в США от 14 февраля будут ключевым фактором для настроений инвесторов к риску и курса доллара.

"По мере снижения инфляции в Европе и США остаются повышенными риски того, что центральным банкам все еще придется проводить более жесткие меры, чем те, на которые рассчитывают рынки", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.