Світові ціни на нафту знижуються після стрибка до максимуму з кінця серпня

Ціни на нафту впали у вівторок, 8 листопада, оскільки побоювання з приводу рецесії та посилення спалаху COVID-19 у Китаї викликали побоювання щодо зниження попиту на пальне, що переважають побоювання щодо пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,3% до 97,61 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала 0,4% до 91,43 долара за барель.

Обидва контракти показника досягли найвищого рівня з кінця серпня в понеділок на тлі повідомлень про те, що лідери Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, зважують вихід із суворих обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19.

Зміцнення долара також вплинуло на нафтові ціни. Нафта зазвичай оцінюється в доларах США, тому сильніший долар робить товар дорожчим для власників інших валют.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, цього тижня учасники ринку стежитимуть за даними щодо індексу споживчих цін США як торговельні сигнали.

"На тлі жорсткої інфляції та зростання відсоткових ставок в основних західних країнах ф'ючерси на нафту, як і раніше, враховують можливість глобальної економічної рецесії", - сказала Тенг.

За її словами, це поряд із уповільненням попиту на паливо в Китаї є причиною зниження цін на нафтові ф'ючерси в останні кілька місяців.

Але короткострокові фундаментальні показники для нафти залишаються оптимістичними, і основна увага надається питанням пропозиції, кажуть аналітики ANZ Research.

За його словами, ринок зіткнеться із крайнім терміном для європейського імпорту російської нафти до того, як набудуть чинності санкції.

Заборона Європейського Союзу на російську нафту, введена у відповідь на вторгнення Росії в Україну, набуде чинності 5 грудня, а в лютому настане припинення імпорту нафтопродуктів.