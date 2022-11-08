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Мировые цены на нефть снижаются после скачка до максимума с конца августа

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Токио, Вторник 08 ноября 2022 08:30
Мировые цены на нефть снижаются после скачка до максимума с конца августа Фото: цены на нефть снижаются 8 ноября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали во вторник, 8 ноября, поскольку опасения по поводу рецессии и усугубления вспышки COVID-19 в Китае вызвали опасения по поводу снижения спроса на топливо, перевешивающие опасения по поводу предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3%, до 97,61 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала 0,4% до 91,43 долларов за баррель.

Оба контракта показателя достигли самого высокого уровня с конца августа в понедельник на фоне сообщений о том, что лидеры Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, взвешивают выход из строгих ограничений, введенных в связи с COVID-19.

Укрепление доллара также повлияло на цены на нефть. Нефть обычно оценивается в долларах США, поэтому более сильный доллар делает товар более дорогим для держателей других валют.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, на этой неделе участники рынка будут следить за данными по индексу потребительских цен США в качестве торговых сигналов.

"На фоне жесткой инфляции и роста процентных ставок в основных западных странах фьючерсы на нефть по-прежнему учитывают возможность глобальной экономической рецессии", - сказала Тенг.

По ее словам, это, наряду с замедлением спроса на топливо в Китае, является причиной снижения цен на нефтяные фьючерсы в последние несколько месяцев.

Но краткосрочные фундаментальные показатели для нефти остаются оптимистичными, и основное внимание уделяется вопросам предложения, говорят аналитики ANZ Research.

По его словам, рынок столкнется с крайним сроком для европейского импорта российской нефти до того, как вступят в силу санкции.

Запрет Европейского Союза на российскую нефть, введенный в ответ на вторжение России в Украину, вступит в силу 5 декабря, а в феврале последует прекращение импорта нефтепродуктов.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует снижение цен на газ в Европе и мировых цен на нефть в 2023-2024 годах.

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