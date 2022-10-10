Світові ціни на нафту знижуються після сильного зростання минулого тижня

Ціни на нафту впали у понеділок, 10 жовтня, перервавши п'ятиденне зростання, оскільки інвестори зафіксували прибуток. Нафта дешевшає через побоювання глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent на грудень впали на 1,1% - до 97,07 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate з постачанням у листопаді подешевшала на 1,1% до 91,84 доларів за барель.

Уповільнення економіки Китаю, другого за величиною споживача нафти у світі після США, посилює побоювання щодо можливої глобальної рецесії, спричиненої підвищенням процентних ставок численними центральними банками для боротьби з високими темпами інфляції.

"Нафта ... страждає від потрійного удару: економічної слабкості Китаю, посилення грошово-кредитної політики США та втручання у SPR адміністрації Байдена", - зазначає керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

Іннес мав на увазі можливість додаткових надходжень зі Стратегічного нафтового резерву США наступного місяця у відповідь на ухвалене минулого тижня рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), щодо зниження цільового показника видобутку на 2 мільйони барелів на добу.

Brent та WTI продемонстрували найбільше відсоткове зростання з березня після оголошення про скорочення.

Скорочення ОПЕК+ передують ембарго Європейського Союзу на російську нафту. Санкції ЄС щодо російської нафти та нафтопродуктів набудуть чинності у грудні та лютому відповідно.

"Очевидно, що на ринку, як і раніше, існує безліч інших факторів невизначеності, у тому числі динаміка пропозиції російської нафти через заборону на нафту в ЄС і цінової стелі Великої сімки, а також перспективи попиту з урахуванням макроекономічної картини, що погіршується", - зазначають аналітики. ING.

Аналітики банків та брокерських контор підвищили прогнози цін на нафту і очікують, що найближчими місяцями ціна на нафту марки Brent перевищить 100 доларів за барель.

Попри обіцяне скорочення видобутку, державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила принаймні п'ятьом клієнтам із Північної Азії, що вони отримають повні контрактні обсяги сирої нафти у листопаді.

Це вказує на незначні зміни фізичних поставок нафти, принаймні, азіатським покупцям сирої нафти з Саудівської Аравії, яка як найбільший виробник ОПЕК візьме на себе більшу частину оголошених скорочень.