Мировые цены на нефть снижаются после сильного роста на прошлой неделе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent на декабрь упали на 1,1% до 97,07 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate с поставкой в ноябре подешевела н 1,1% до 91,84 долларов за баррель.

Замедление экономики Китая, второго по величине потребителя нефти в мире после США, усиливает опасения по поводу возможной глобальной рецессии, вызванной повышением процентных ставок многочисленными центральными банками для борьбы с высокими темпами инфляции.

"Нефть… страдает от тройного удара: экономической слабости Китая, ужесточения денежно-кредитной политики США и вмешательство в SPR администрации Байдена", - отмечает управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Иннес имел в виду возможность дополнительных поступлений из Стратегического нефтяного резерва США в следующем месяце в ответ на принятое на прошлой неделе решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию (ОПЕК+), о снижении целевого показателя добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

Brent и WTI продемонстрировали самый большой процентный рост с марта после объявления о сокращении.

Сокращения ОПЕК+ предшествуют эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. Санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале соответственно.

"Очевидно, что на рынке по-прежнему существует множество других факторов неопределенности, в том числе динамика предложения российской нефти из-за запрета на нефть в ЕС и ценового потолка Большой семерки, а также перспективы спроса с учетом ухудшающейся макроэкономической картины", - отмечают аналитики ING.

Аналитики банков и брокерских контор повысили прогнозы цен на нефть и ожидают, что в ближайшие месяцы цена на нефть марки Brent превысит 100 долларов за баррель.

Несмотря на обещанное сокращение добычи, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила по крайней мере пяти клиентам из Северной Азии, что они получат полные контрактные объемы сырой нефти в ноябре.

Это указывает на незначительные изменения физических поставок нефти, по крайней мере, азиатским покупателям сырой нефти из Саудовской Аравии, которая, как крупнейший производитель ОПЕК, возьмет на себя большую часть объявленных сокращений.