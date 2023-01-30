Світові ціни на нафту знижуються напередодні засідання ФРС США

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 86,46 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,1% до 79,57 доларів за барель.

Міністри з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, включаючи Росію, відомих під загальною назвою ОПЕК+, навряд чи змінять свою політику видобутку нафти, коли зустрінуться 1 лютого.

Проте ознаки збільшення експорту сирої нафти з російських балтійських портів на початку лютого призвели до того, що марки Brent і WTI зафіксували перше тижневе падіння за останні три тижні.

"Очікується, що жодних змін у результатах ОПЕК+ не буде оголошено на засіданні цього тижня, і ми очікуємо, що коментарі ФРС США щодо прогнозів стануть ключовим фактором прогнозу у найближчій перспективі", - заявили аналітики Національного банку Австралії.

Напередодні політичного засідання Федеральної резервної системи, запланованого на 31 січня - 1 лютого, ринок загалом очікує, що центральний банк США знизить підвищення ставок до 25 базисних пунктів (б.п.) з 50 б.п., оголошених у грудні, що може послабити побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, що знизить попит на паливо у найбільшому у світі споживачі нафти.

Ціни на нафту раніше зросли на тлі напруженості на Близькому Сході після атаки безпілотників на виробництво нафти в Ірані, а також після того, як Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, пообіцяв у вихідні сприяти відновленню споживання, що підтримає попит на пальне.

"Поки що не зовсім ясно, що відбувається в Ірані, але будь-яка ескалація там може порушити приплив сирої нафти", - сказав Стефано Грассо, старший портфельний менеджер 8VantEdge у Сінгапурі.

За його словами, є Росія з боку пропозиції та Китай з боку попиту, які можуть коливатися більш ніж на 1 млн барелів на день вище або нижче за очікування.

"Здається, Китай здивував ринок тим, як швидко вони виходять із нульового рівня COVID, тоді як Росія здивувала стійкістю обсягів експорту, попри санкції", - зазначив він.

Китай відновлює роботу цього тижня після новорічних свят за місячним календарем. Число пасажирів, що подорожують до свят, перевищило рівень за останні два роки, але все ще нижче за рівень 2019 року, зазначають аналітики Citi з посиланням на дані Міністерства транспорту.

"Відновлення міжнародного трафіку в цілому залишається поступовим, з цифрами від високих до низьких до рівня 2019 року, і ми очікуємо на подальше відновлення, коли виїзні групові поїздки відновляться 6 лютого", - йдеться у замітці Citi.