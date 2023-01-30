Мировые цены на нефть снижаются в преддверии заседания ФРС США

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 86,46 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 79,57 долларов за баррель.

Министры из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, известных под общим названием ОПЕК+, вряд ли изменят свою текущую политику добычи нефти, когда встретятся 1 февраля.

Тем не менее, признаки увеличения экспорта сырой нефти из российских балтийских портов в начале февраля привели к тому, что марки Brent и WTI зафиксировали первое недельное падение за последние три недели.

"Ожидается, что никаких изменений в результатах ОПЕК+ не будет объявлено на заседании на этой неделе, и мы ожидаем, что комментарии ФРС США по прогнозам станут ключевым фактором прогноза в ближайшей перспективе", - заявили аналитики Национального банка Австралии

В преддверии политического заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 31 января - 1 февраля, рынок в целом ожидает, что центральный банк США снизит повышение ставок до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п., объявленных в декабре, что может ослабить опасения по поводу замедления экономического роста, которое снизит спрос на топливо в крупнейшем в мире потребителе нефти.

Цены на нефть ранее выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотников на производство нефти в Иране, а также после того, как Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, пообещал в выходные способствовать восстановлению потребления, что поддержит спрос на топливо.

"Пока не совсем ясно, что происходит в Иране, но любая эскалация там может нарушить приток сырой нефти", - сказал Стефано Грассо, старший портфельный менеджер 8VantEdge в Сингапуре.

По его словам, есть Россия со стороны предложения и Китай со стороны спроса, которые могут колебаться более чем на 1 млн баррелей в день выше или ниже ожиданий.

"Кажется, Китай удивил рынок тем, как быстро они выходят из нулевого уровня COVID, в то время как Россия удивила устойчивостью объемов экспорта, несмотря на санкции", - отметил он.

Китай возобновляет работу на этой неделе после новогодних праздников по лунному календарю. Число пассажиров, путешествующих до праздников, превысило уровень за последние два года, но все еще ниже уровня 2019 года, отмечают аналитики Citi со ссылкой на данные Министерства транспорта.

"Восстановление международного трафика в целом остается постепенным, с цифрами от высоких до низких до уровня 2019 года, и мы ожидаем дальнейшего восстановления, когда выездные групповые поездки возобновятся 6 февраля", - говорится в заметке Citi.