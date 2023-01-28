Світові ціни на нафту цього тижня перейшли до зниження: що вплинуло на ринок

Ціни на нафту знизилися, у п'ятницю 27 січня, внаслідок чого було перервано тенденцію зростання попередніх двох тижнів. На ринок впливає зростання пропозиції російської нафти, дані про економічне зростання США та надії на швидке відновлення попиту в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,9%, до 86,66 доларів за барель, що лише на 3 центи вище, ніж минулого тижня. Нафта WTI подешевшала на 1,6% до 79,68 доларів, що на 2% нижче за тиждень раніше.

Відвантаження нафти з балтійських портів Росії цього місяця збільшаться на 50% порівняно з груднем, оскільки продавці намагаються задовольнити високий попит в Азії та отримати вигоду від зростання світових цін на енергоносії.

"Якщо російські поставки залишаться високими наступного місяця, нафта, ймовірно, продовжить знижуватися", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку.

Представники ОПЕК+ зустрінуться наступного тижня, щоб обговорити рівні видобутку нафти, при цьому джерела із групи виробників нафти не очікують жодних змін у поточній політиці видобутку.

Наступне рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок буде ухвалено на засіданні 31 січня і 1 лютого на тлі зниження інфляції та зростання валового внутрішнього продукту в четвертому кварталі на 2,9% - вище, ніж очікувалося.

Збільшення запасів цього тижня в Кушингу, центрі ціноутворення нафтових ф'ючерсів на NYMEX, на 4,2 млн барелів також чинило тиск на ринок.

У Китаї кількість випадків COVID-19 знизилася на 72% порівняно з піковим значенням на початку цього місяця, тоді як щоденна смертність серед пацієнтів із COVID-19 у лікарнях знизилася на 79% порівняно з піковим значенням, що вказує на нормалізацію китайської економіки та підвищує очікування відновлення попиту на нафту.