Світові ціни на нафту знижуються через економічні дані зі США

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 1%, до 84,16 доларів за барель після втрати близько 1% у середу. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 1,1% до 78,58 доларів за барель.

"Погіршення економічних даних США затьмарило перспективи попиту на нафту через те, що побоювання щодо рецесії знову посилилися. Настрій проти ризику призвів до зниження цін на сировинні товари, чутливі до зростання, переважно на нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets

За її словами, фіксація прибутку може бути причиною, яка вплинула на ціни на нафту напередодні виходу великих технологічних звітів у США.

Роздрібні продажі в США в грудні впали найбільше за рік через зниження покупок автомобілів та інших товарів, що призвело до зниження споживчих витрат і економіки в цілому напередодні 2023 року.

Обсяг виробництва у Сполучених Штатах також впав більше, ніж очікувалося, у грудні, зафіксувавши найбільше падіння майже за два роки, оскільки вищі витрати на позики завдали шкоди попиту на товари.

Проте представники Федеральної резервної системи заявили, що ставки необхідно підняти вище 5%, навіть попри те, що інфляція показує ознаки досягнення свого піку, а економічна активність уповільнюється.

"Це викликало загрозу рецесії, внаслідок чого знизився апетит до ризику", - заявили аналітики ANZ Research

Крім того, дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 13 січня. Однак запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, скоротилися приблизно на 1,8 млн барелів

Оскільки агресивне підвищення процентної ставки все ще не виключено, долар США зріс, чинячи тиск на попит на нафту, оскільки сильніший долар робить сировину дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.