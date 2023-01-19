Мировые цены на нефть снижаются из-за экономических данных из США

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 1%, до 84,16 долларов за баррель после потери около 1% в среду. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 1,1% до 78,58 долларов за баррель.

"Ухудшение экономических данных США омрачило перспективы спроса на нефть из-за того, что опасения по поводу рецессии снова усилились. Настроение против риска привело к снижению цен на сырьевые товары, чувствительные к росту, в основном на нефть", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

По ее словам, фиксация прибыли может быть также причиной, которая повлияла на цены на нефть в преддверии выхода крупных технологических отчетов в США.

Розничные продажи в США в декабре упали больше всего за год из-за снижения покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к снижению потребительских расходов и экономики в целом в преддверии 2023 года.

Объем производства в Соединенных Штатах также упал больше, чем ожидалось, в декабре, зафиксировав самое большое падение почти за два года, поскольку более высокие затраты по займам нанесли ущерб спросу на товары.

Тем не менее, представители Федеральной резервной системы заявили, что ставки необходимо поднять выше 5%, даже несмотря на то, что инфляция показывает признаки достижения своего пика, а экономическая активность замедляется.

"Это вызвало угрозу рецессии, в результате чего снизился аппетит к риску", - заявили аналитики ANZ Research

Кроме того, данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США выросли примерно на 7,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 13 января. Однако запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, сократились примерно на 1,8 млн баррелей

Поскольку агрессивное повышение процентной ставки все еще не исключено, доллар США вырос, оказывая давление на спрос на нефть, поскольку более сильный доллар делает сырье более дорогим для тех, кто держит другие валюты.