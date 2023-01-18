МЕА прогнозує рекордний попит на нафту після скасування ковідних обмежень у Китаї

Світовий попит на нафту зросте на 1,9 млн барелів на добу в 2023 році до рекордних 101,7 млн барелів на добу. При цьому майже половина приросту припаде на Китай після зняття обмежень, запроваджених у зв'язку із COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства ( МЕА ).

"У прогнозі ринку нафти на 2023 рік домінують два "джокери": Росія та Китай", - йдеться у щомісячному звіті.

За даними МЕА, російська пропозиція уповільнюється через вплив санкцій, тоді як Китай стимулюватиме майже половину цього зростання глобального попиту, навіть попри те, що форма та швидкість його відкриття залишаються невизначеними.

Слабка промислова активність та м'яка погода допомогли скоротити попит на нафту майже на 1 млн барелів на добу в розвинених країнах ОЕСР в останньому кварталі 2022 року.

Але, попри можливу, але ймовірну помірну рецесію в Європі та Сполучених Штатах, очікуване поновлення роботи Китаю має сприяти відновленню сусідніх азіатських економік. Країна може перехопити він ініціативу Індії як світового лідера у зростанні попиту нафту.

"Основним фактором зростання ВВП та попиту на нафту у 2023 році будуть терміни та темпи відновлення Китаю після блокування", - йдеться у повідомленні МЕА.

Зростання світових поставок нафти у 2023 році сповільниться до 1 млн барелів на добу після торішнього приросту ОПЕК+ на 4,7 млн барелів на добу. Загальне зростання видобутку за межами ОПЕК+ на 1,9 млн барелів на добу стримуватиметься падінням ОПЕК+ на 870 тис. барелів на добу через очікуване зниження в Росії.

США будуть провідним у світі джерелом зростання пропозиції і, поряд із Канадою, Бразилією та Гайаною, і поб'ють рекорд виробництва другий рік поспіль.

Видобуток у групі виробників ОПЕК+ скоротиться на 870 тисяч барелів на добу, переважно через Росію.