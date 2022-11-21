Світові ціни на нафту впали до мінімуму за останні два місяці

Ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму в понеділок, 21 листопада, знизившись приблизно на 1 долар за барель. Побоювання з приводу поставок відступили, а побоювання з приводу попиту на паливо з боку Китаю та зміцнення долара США чинили тиск на ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1%, до 86,75 доларів за барель. Ф'ючерси на сиру нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,9% до 79,42 доларів за барель.

Обидва зразки закрилися в п'ятницю на найнижчому рівні з 27 вересня, подешевшавши другий тиждень поспіль: Brent впала на 9%, а WTI - на 10%.

"Крім ослаблення перспектив попиту через стримування Китаю COVID, сьогоднішнє відновлення долара США також є чинником зниження цін на нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Число нових випадків захворювання COVID у Китаї залишалося близьким до квітневих піків, оскільки країна бореться зі спалахами по всій країні та у великих містах. Школи в районах Пекіна в понеділок перейшли в онлайн після того, як чиновники попросили мешканців залишатися вдома через зростання кількості випадків захворювання.

Тим часом обмежені запаси сирої нафти в Європі скоротилися, оскільки нафтопереробники накопичили запаси напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту 5 грудня, що чинить тиск на фізичні ринки сирої нафти в Європі, Африці та США.

Глава ЄС з енергетичної політики повідомив, що ЄС очікує на завершення розробки своїх правил до моменту введення 5 грудня плану G7 з обмеження цін на російську нафту.

Ринки дизельного палива залишалися напруженими, оскільки Європа та Сполучені Штати конкурували між собою. У той час як Китай майже подвоїв експорт дизельного палива в жовтні порівняно з минулим роком до 1,06 млн тонн, обсяг був значно нижчим від вересневих 1,73 млн тонн.

Попит у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, як і раніше, знижений через обмеження, пов'язані з COVID, в той час як очікування подальшого підвищення процентних ставок в інших країнах призвели до зростання курсу долара, що зробило товари, номіновані в доларах, дорожчими для інвесторів.