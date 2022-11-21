Мировые цены на нефть упали до минимума за последние два месяца

Цены на нефть упали почти до двухмесячного минимума в понедельник, 21 ноября, снизившись примерно на 1 доллар за баррель. Опасения по поводу поставок отступили, а опасения по поводу спроса на топливо со стороны Китая и укрепление доллара США оказали давление на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1%, до 86,75 долларов за баррель. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,9% до 79,42 долларов за баррель.

Оба эталона закрылись в пятницу на самом низком уровне с 27 сентября, подешевев вторую неделю подряд: Brent упала на 9%, а WTI - на 10%.

"Помимо ослабления перспектив спроса из-за сдерживания Китая COVID, сегодняшнее восстановление доллара США также является фактором для снижения цен на нефть", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Число новых случаев заболевания COVID в Китае оставалось близким к апрельским пикам, поскольку страна борется со вспышками по всей стране и в крупных городах. Школы в районах Пекина в понедельник перешли в онлайн после того, как чиновники попросили жителей оставаться дома из-за роста числа случаев заболевания.

Тем временем ограниченные запасы сырой нефти в Европе сократились, так как нефтепереработчики накопили запасы в преддверии эмбарго Европейского Союза на российскую нефть 5 декабря, что оказывает давление на физические рынки сырой нефти в Европе, Африке и США.

Глава ЕС по энергетической политике сообщил, что ЕС ожидает завершения разработки своих правил к моменту введения 5 декабря плана G7 по ограничению цен на российскую нефть.

Рынки дизельного топлива оставались напряженными, поскольку Европа и Соединенные Штаты конкурировали между собой. В то время как Китай почти удвоил экспорт дизельного топлива в октябре по сравнению с прошлым годом до 1,06 млн тонн, объем был значительно ниже сентябрьских 1,73 млн тонн.

Спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, по-прежнему снижен из-за ограничений, связанных с COVID, в то время как ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в других странах привели к росту курса доллара, что сделало товары, номинированные в долларах, более дорогими для инвесторов.