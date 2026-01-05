Світові ціни на нафту відреагували на операцію США у Венесуелі, - FT

Так, ціни на нафту Brent впали на 1,2% - до 60 доларів за барель невдовзі після відкриття торгів. Пізніше ціна дещо зросла, досягнувши 61,21 долара.

Венесуела виробляє менше 1 відсотка світового видобутку нафти, а експорт обмежений санкціями США та морською блокадою. Але, за даними Управління енергетичної інформації США, країна володіє близько 17 відсотками підтверджених світових запасів сирої нафти, що дає їй потенціал для значного збільшення поставок.

Тепер трейдери повинні оцінити, яким буде вплив втручання США на ринок нафти, в той час, коли аналітики попереджають про наближення надлишку сирої нафти.

Більшість аналітиків очікують, що ціни на нафту знизяться на початку цього року, після 20-відсоткового падіння у 2025 році, до поточного рівня Brent, трохи вище 60 доларів за барель.

Хоча в середньостроковій перспективі з Венесуели може надходити більше нафти, навряд чи в короткостроковій перспективі буде значне збільшення експорту з цієї країни.

Незважаючи на потрясіння у Венесуелі, ОПЕК+ не дала сигналу про негайну зміну стратегії. Вісім членів групи виробників, включаючи Саудівську Аравію, РФ та Об'єднані Арабські Емірати, провели коротку зустріч і домовилися зберегти паузу у збільшенні виробництва щонайменше до квітня.