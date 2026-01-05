Мировые цены на нефть отреагировали на операцию США в Венесуэле, - FT

Так, цены на нефть Brent упали на 1,2% - до 60 долларов за баррель вскоре после открытия торгов. Позже цена несколько выросла, достигнув 61,21 доллара.

Венесуэла производит менее 1 процента мировой добычи нефти, а экспорт ограничен санкциями США и морской блокадой. Но, по данным Управления энергетической информации США, страна владеет около 17 процентами подтвержденных мировых запасов сырой нефти, что дает ей потенциал для значительного увеличения поставок.

Теперь трейдеры должны оценить, каким будет влияние вмешательства США на рынок нефти, в то время, когда аналитики предупреждают о приближении переизбытка сырой нефти.

Большинство аналитиков ожидают, что цены на нефть снизятся в начале этого года, после 20-процентного падения в 2025 году, до текущего уровня Brent, чуть выше 60 долларов за баррель.

Хотя в среднесрочной перспективе из Венесуэлы может поступать больше нефти, вряд ли в краткосрочной перспективе будет значительное увеличение экспорта из этой страны.

Несмотря на потрясения в Венесуэле, ОПЕК+ не дала сигнала о немедленном изменении стратегии. Восемь членов группы производителей, включая Саудовскую Аравию, РФ и Объединенные Арабские Эмираты, провели короткую встречу и договорились сохранить паузу в увеличении производства как минимум до апреля.