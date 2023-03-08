Світові ціни на нафту різко знизилися на тлі зростання курсу долара

Ціни на нафту в середу, 8 березня, стабілізувалися після того, як ринок впав на попередній сесії через побоювання, що більш агресивне підвищення процентних ставок у США вдарить попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала на 0,1% до 83,36 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,1% - до 77,49 доларів за барель.

І Brent, і WTI впали більш ніж на 3% у вівторок після коментарів голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про те, що центральному банку, ймовірно, доведеться підвищити відсоткові ставки більше, ніж очікувалося

"Коментарі голови ФРС Пауелла про "підвищення на більш тривалий термін" ставок налякали ринки та різко знизили ризиковані активи, включаючи сировинні товари. Короткочасний відскок цін на нафту сьогодні може бути пов'язаний із фіксацією прибутку, оскільки фундаментально нічого не змінилося", - сказала Тіна Тенг , аналітик CMC Markets

Коментарі Пауелла підштовхнули долар США, який зазвичай торгується назад пропорційно курсу нафти, досягнув тримісячного максимуму по відношенню до кошика валют.

Індекс долара зріс до 105,65, збільшившись на 1,3% у вівторок і досягши найвищого рівня з 6 грудня.

"Це викликало побоювання з приводу слабкішого попиту в США", - заявили аналітики ANZ Research