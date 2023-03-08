Мировые цены на нефть резко снизились на фоне роста курса доллара

Цены на нефть в среду, 8 марта, стабилизировались после того, как рынок упал на предыдущей сессии из-за опасений, что более агрессивное повышение процентных ставок в США ударит по спросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подорожала на 0,1% до 83,36 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,1% до 77,49 долларов за баррель.

И Brent, и WTI упали более чем на 3% во вторник после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что центральному банку, вероятно, придется повысить процентные ставки больше, чем ожидалось

"Комментарии председателя ФРС Пауэлла о "повышении на более длительный срок" ставок напугали рынки и резко снизили рискованные активы, включая сырьевые товары. Кратковременный отскок цен на нефть сегодня может быть связан с фиксацией прибыли, поскольку фундаментально ничего не изменилось", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Комментарии Пауэлла подтолкнули доллар США, который обычно торгуется обратно пропорционально курсу нефти, достиг трехмесячного максимума по отношению к корзине валют.

Индекс доллара вырос до 105,65, увеличившись на 1,3% во вторник и достигнув самого высокого уровня с 6 декабря.

"Это вызвало опасения по поводу более слабого спроса в США", — заявили аналитики ANZ Research