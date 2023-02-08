Світові ціни на нафту продовжили зростання: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,02% до $83,71 за барель після зростання на 3,3% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,21% до 77.30 доларів після зростання на 4,1% на попередній сесії.

"Поліпшення ставлення до ризику після коментарів голови ФРС Джерома Пауелла, а також слабший долар США, мабуть, використовуються для деякого зростання цін на нафту після того, як з кінця січня спостерігалися слабкі результати", - сказав ринковий аналітик IG Єп Джун Ронг .

Застереження полягає в тому, що спадна реакція долара США була більш виваженою, ніж раніше, сказав Єп, додавши, що будь-яке подальше відновлення долара може, як і раніше, бути перешкодою для цін на нафту.

Індекс долара трохи знизився в середу, збільшивши втрати після коментарів Пауелла у вівторок, що зробило нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

З менш агресивним підвищенням відсоткових ставок у Сполучених Штатах ринок сподівається, що найбільша економіка світу та споживач нафти зможуть уникнути різкого уповільнення економічної активності чи навіть рецесії та уникнути падіння попиту на нафту.

"Я думаю, що ми знаходимося на досить збалансованому ринку. Якщо у нас буде сильніше, ніж очікувалося, зростання в країнах, що розвиваються, ціни (на нафту) будуть більш стійкими, і ОПЕК доведеться збільшити видобуток. Це не є нашою основною точкою зору. Ми не бачимо великого сплеску попиту", - сказав старший економіст Westpac Джастін Смірк.