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Нафтогазова компанія BP отримала рекордний прибуток завдяки стрибку цін у 2022 році

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Лондон, Вівторок 07 лютого 2023 10:38
Нафтогазова компанія BP отримала рекордний прибуток завдяки стрибку цін у 2022 році Фото: BP отримала рекордний прибуток (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нафтогазова компанія BP повідомила про рекордний прибуток у розмірі 27,6 млрд доларів у 2022 році за рахунок зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прибуток BP перевищив попередній рекорд 2008 року в 26 млрд доларів.

Нафтогазова компанія BP отримала рекордний прибуток завдяки стрибку цін у 2022 році

Компанія також оголосила про плани викупити акції на суму 2,75 млрд доларів протягом наступних трьох місяців після купівлі на 11,7 млрд доларів у 2022 році. ВР збільшила дивіденди на 10%.

Генеральний директор BP Бернард Луні очолив компанію три роки тому з амбітним планом перевести BP з нафти та газу на відновлювані джерела енергії та енергію з низьким рівнем викидів вуглецю, щоб скоротити викиди парникових газів.

У той час як багато інвесторів підтримали стратегію Луні, акції BP показали найгірші результати серед провідних західних енергетичних компаній з моменту його вступу на посаду, залишаючись переважно без змін порівняно зі зростанням акцій Shell на 17% та зростанням акцій Exxon майже на 80%.

В оновленні стратегії BP заявила, що до 2030 року вона має намір видобувати 2 млн барелів нафтового еквівалента на день, що на 25% менше за рівень 2019 року, але менш амбітно, ніж попередні плани зі скорочення видобутку на 40% за цей період.

BP заявила, що збільшить витрати на свій нафтогазовий бізнес на 1 мільярд доларів на рік або до 8 мільярдів доларів до 2030 року.

У той же час компанія також збільшила плани витрат на інвестиції в енергетичний перехід на 1 млрд доларів на рік протягом того ж періоду.

Він збільшив верхній діапазон прогнозованих загальних річних інвестицій до 2030 року з 14 до 18 млрд доларів з 14 до 16 млрд доларів раніше.

Компанія заявила, що зосередить свою увагу на низьковуглецевій біоенергетиці, а також поставить за мету виробляти 0,5-0,7 млн тонн водню з низьким або нульовим вмістом вуглецю на рік для постачання власних нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. Ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2022 року зросли на 136,8% до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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