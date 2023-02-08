Мировые цены нефть продолжили рост: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,02% до 83,71 долларов за баррель после роста на 3,3% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,21% до 77.30 доллара после роста на 4,1% на предыдущей сессии.

"Улучшение отношения к риску после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также более слабый доллар США, по-видимому, используются для некоторого роста цен на нефть после того, как с конца января наблюдались слабые результаты", - сказал рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Оговорка заключается в том, что нисходящая реакция доллара США была более взвешенной, чем раньше, сказал Йеп, добавив, что любое дальнейшее восстановление доллара может по-прежнему служить препятствием для цен на нефть.

Индекс доллара немного снизился в среду, увеличив потери после комментариев Пауэлла во вторник, что сделало нефть дешевле для тех, кто держит другие валюты.

С менее агрессивным повышением процентных ставок в Соединенных Штатах рынок надеется, что крупнейшая экономика мира и потребитель нефти смогут избежать резкого замедления экономической активности или даже рецессии и избежать падения спроса на нефть.

"Я думаю, что мы находимся на достаточно сбалансированном рынке. Если у нас будет более сильный, чем ожидалось, рост в развивающихся странах, цены (на нефть) будут более устойчивыми, и ОПЕК придется увеличить добычу. Это не является нашей основной точкой зрения. Мы не видим большого всплеска спроса", - сказал старший экономист Westpac Джастин Смирк.