Світові ціни на нафту почали зростання після місячного мінімуму, - Reuters

За даними агентства, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, або 0,43%, до 62,75 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 24 центи, або 0,41%, до 58,19 долара за барель.

"Незначне зростання більше схоже на технічний перепочинок, ніж на тренд. Будь-які зростання, які ми бачимо, значною мірою зумовлені сигналами щодо дефіциту запасів, але ці сплески будуть короткочасними та нестійкими", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Вона також підкреслила, що ринок залишається фундаментально зміщеним у бік зниження, оскільки інвестори все частіше розраховують на надлишок пропозиції у 2026 році та відсутність переконливого каталізатора попиту, щоб компенсувати це.

У вівторок ціни на нафту марки Brent та WTI знизилися на 89 центів після того, як президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що готовий просувати підтримувану США план щодо припинення війни з Росією.

"Якщо угоду буде укладено, вона може швидко скасувати західні санкції щодо експорту російської нафти. Наразі ринок чекає більшої ясності, але ризик, схоже, полягає в зниженні цін, якщо переговори не зазнають невдачі", - додали джерела Reuters.