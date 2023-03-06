Світові ціни на нафту падають на початку тижня: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,7% до 85,25 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,7% до 79,12 доларів за барель.

"Нафта, як і раніше, перебуває в стані перетягування каната між оптимізмом щодо відновлення роботи Китаю і нервозністю з приводу того, що ФРС завдає шкоди економіці США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Прогноз зростання Китаю, оголошений у неділю, був нижчим від його цільового показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5,5% минулого року. ВВП зріс минулого року лише на 3%.

Обидва зразки нафти зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю після того, як два джерела повідомили Reuters, що повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість виходу з ОПЕК, було неточним.

Водночас, на ціни на нафту, ймовірно, вплине підвищення ставок по всьому світу, оскільки глобальні центральні банки посилюють політику через побоювання зростання інфляції. Трейдери почали враховувати підвищення ставок у всьому світі, але сподіваються на менше підвищення, ніж минулого року.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл дасть свідчення в Конгресі у вівторок і середу, де йому, ймовірно, буде поставлено питання про те, чи потрібні більші підвищення в країні, найбільшій у світі за споживанням нафти.

На вихідних президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що "ймовірно" вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.