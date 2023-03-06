Мировые цены на нефть падают в начале недели: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,7% до 85,25 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 0,7% до 79,12 доллара за баррель.

"Нефть по-прежнему находится в состоянии перетягивания каната между оптимизмом по поводу возобновления работы Китая и нервозностью по поводу того, что ФРС наносит ущерб экономике США", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Прогноз роста Китая, объявленный в воскресенье, был ниже его целевого показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5,5% в прошлом году. ВВП вырос в прошлом году всего на 3%.

Оба эталона нефти выросли более чем на 1 доллар в пятницу после того, как два источника сообщили Reuters, что сообщение о том, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность выхода из ОПЕК, было неточным.

В то же время на цены на нефть, вероятно, повлияет повышение ставок по всему миру, поскольку глобальные центральные банки ужесточают политику из-за опасений роста инфляции. Трейдеры начали учитывать повышение ставок по всему миру, но надеются на меньшее повышение, чем в прошлом году.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл даст показания в Конгрессе во вторник и среду, где ему, вероятно, будет задан вопрос о том, нужны ли более крупные повышения в стране, крупнейшей в мире по потреблению нефти.

На выходных президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что "весьма вероятно" они повысят процентные ставки в этом месяце, чтобы сдержать инфляцию.