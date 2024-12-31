Світові ціни на нафту падають другий рік поспіль

Із середини жовтня ціни на сиру нафту застрягли у вузькому діапазоні, через що ціна на нафту марки Brent демонструє друге річне падіння поспіль, хоча й набагато менше, ніж торік.

Ціна на еталонну американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) практично не змінилася - 71,5 доларів.

www.bloomberg.com

Як зазначає Bloomberg, нафтовий ринок також зіткнеться з глобальним надлишком пропозиції 2025 року, що ускладнить альянсу ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією завдання з відновлення виробництва, що простоює. Деякі банки прогнозують, що ціни на сиру нафту продовжать падати протягом наступних двох років.

З іншого боку, потенційний спалах військових дій на Близькому Сході або Україні може надати короткострокову підтримку нафті. Обраний Трампом радник з національної безпеки пообіцяв відновити кампанію "максимального тиску" на Іран, яка скоротила експорт сирої нафти з країни під час першого терміну Трампа.