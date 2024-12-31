Мировые цены на нефть падают второй год подряд

С середины октября цены на сырую нефть застряли в узком диапазоне, из-за чего цена на нефть марки Brent демонстрирует второе годовое падение подряд, хотя и гораздо меньшее, чем в прошлом году.

Цена на эталонную американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) практически не изменилась - 71,5 долларов.

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Как отмечает Bloomberg, нефтяной рынок также столкнется с глобальным переизбытком предложения в 2025 году, что усложнит альянсу ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией задачу по восстановлению простаивающего производства. Некоторые банки прогнозируют, что цены на сырую нефть продолжат падать в течение следующих двух лет.

С другой стороны, потенциальная вспышка военных действий на Ближнем Востоке или Украине может оказать краткосрочную поддержку нефти. Выбранный Трампом советник по национальной безопасности пообещал восстановить кампанию "максимального давления" на Иран, которая сократила экспорт сырой нефти из страны во время первого срока Трампа.