Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблення долара США

Ціни на нафту зросли у вівторок, 25 жовтня, на тлі ослаблення долара США щодо основних валют. Але зростання було обмежене побоюваннями щодо уповільнення зростання світового попиту на пальне на тлі негативних економічних даних від ключових країн-імпортерів нафти, таких як Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,3% до 93,53 доларів після падіння на 0,3% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate із постачанням у грудні зросли на 0,4% до 84,94 доларів за барель після попереднього зниження на 0,6%.

Індекс долара США знизився на початку торгів, що зробило номіновану в доларах нафту менш дорогою для власників інших валют та сприяло зростанню цін.

Однак ознаки невизначеної економічної активності у США та Китаї, двох найбільших у світі споживачах нафти, обмежили зростання.

Як зазначила Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights, фундаментальні показники попиту та пропозиції залишаються переважно стабільними, внаслідок чого економічні настрої залишаються в центрі уваги ринку нафти.

"Більшість негативних прогнозів з попиту вже встояла, тому будь-який подальший знижувальний тиск може бути повільним", - сказала вона.

У жовтні ділова активність у США скоротилася четвертий місяць поспіль, оскільки виробники та сервісні компанії заявили у щомісячному опитуванні менеджерів із закупівель S&P Global, що клієнтський попит падає.

Це ослаблення може вказувати на те, що підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США для боротьби з інфляцією працює, і може переконати її уповільнити політику підвищення ставок, що є позитивним сигналом для попиту на пальне.

Також урядові дані показали, що імпорт сирої нафти до Китаю у вересні був на 2% нижчим, ніж роком раніше, продовжуючи тенденцію зниження імпорту, водночас повідомляючи про уповільнення роздрібних продажів.