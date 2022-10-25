Мировые цены на нефть растут на фоне ослабления доллара США
Цены на нефть выросли во вторник, 25 октября, на фоне ослабления доллара США по отношению к основным валютам. Но рост был ограничен опасениями по поводу замедления роста мирового спроса на топливо на фоне негативных экономических данных от ключевых стран-импортеров нефти, таких как Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 93,53 долларов за после падения на 0,3% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 84,94 долларов за баррель после предыдущего снижения на 0,6%.
Индекс доллара США снизился в начале торгов, что сделало номинированную в долларах нефть менее дорогой для держателей других валют и способствовало росту цен.
Однако признаки неопределенной экономической активности в США и Китае, двух крупнейших в мире потребителях нефти, ограничили рост.
Как отметила Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights, фундаментальные показатели спроса и предложения остаются в основном стабильными, в результате чего экономические настроения остаются в центре внимания рынка нефти.
"Большая часть негативных прогнозов по спросу уже устоялась, поэтому любое дальнейшее понижательное давление может быть медленным", - сказала она.
В октябре деловая активность в США сократилась четвертый месяц подряд, поскольку производители и сервисные компании заявили в ежемесячном опросе менеджеров по закупкам S&P Global, что клиентский спрос падает.
Это ослабление может указывать на то, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией работает, и может убедить ее замедлить политику повышения ставок, что является положительным сигналом для спроса на топливо.
Также правительственные данные показали, что импорт сырой нефти в Китай в сентябре был на 2% ниже, чем годом ранее, продолжая тенденцию снижения импорта, в то же время сообщая о замедлении розничных продаж.
Напомним, цены на нефть упали 24 октября, после того, как Китай опубликовал с большой задержкой данные о торговле. Они показали, что спрос у крупнейшего в мире импортера сырой нефти в сентябре оставался слабым, поскольку жесткая политика в отношении COVID-19 и ограничение экспорта топлива снижают потребление.
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