Світові ціни на нафту падають на початку тижня: що стало причиною

Ціни на нафту впали в понеділок, 24 жовтня, після того, як Китай опублікував дані про торгівлю з великою затримкою. Вони показали, що попит у найбільшого у світі імпортера сирої нафти у вересні залишався слабким, оскільки жорстка політика щодо COVID-19 та обмеження експорту палива знижують споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні подешевшали на 0,4%, до 93,10 доларів після зростання на 2% минулого тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у грудні подешевшала на 0,5% до 84,66 доларів за барель.

Аналітики ING зазначають, що невизначеність щодо політики Китаю щодо боротьби з COVID-19 та кризи на ринку нерухомості вимальовувалась, незважаючи на більш високе, ніж очікувалося, зростання ВВП країни у третьому кварталі, що підривало ефективність заходів стимулювання зростання.

Дані з'явилися наступного дня після того, як Сі Цзіньпін у неділю отримав безпрецедентний третій президентський термін, закріпивши за собою місце наймогутнішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Ціна на нафту марки Brent зросла минулого тижня, попри те, що президент США Джо Байден оголосив про продаж 15 млн барелів нафти, що залишилися, зі стратегічних нафтових резервів США. Продаж є частиною рекордного випуску 180 млн барелів, який розпочався у травні. Байден додав, що його метою буде поповнення запасів, коли нафту в США коштуватиме близько 70 доларів за барель.

"Коментарі Байдена про те, що США купуватимуть нафту лише після того, як ціни досягнуть 70 доларів за барель, забезпечують сильний рівень підтримки", - йдеться у повідомленні ANZ.

Минулого тижня американські енергетичні компанії додали нафтові та газові бурові установки другий тиждень поспіль, оскільки відносно високі ціни на нафту стимулюють компанії до збільшення буріння, йдеться у звіті компанії Baker Hughes Co, яка надає енергетичні послуги.