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Світові ринки беруть паузу після ралі, а українські аукціони ОВДП жвавішають

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Понеділок 21 листопада 2022 17:15
Світові ринки беруть паузу після ралі, а українські аукціони ОВДП жвавішають Долари та гривні (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Олександр Мартиненко
Олександр Мартиненко
голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулого тижня ринки, здається, усвідомили, що святкування помітнішої споживчої інфляції в США може виявитися передчасним, і трохи відступили назад. S&P 500 сповз униз на 0,7%, а Nasdaq Composite – на 1,6%. Очікуваною була реакція на інфляційну статистику і ринкове ралі з боку ФРС.

В публічних коментарях представники центрального банку енергійно переконували аудиторію, що даних для тривалого тренду ще замало, а ставкам ще рости й рости для остаточного приборкання інфляції. Навіть пристрашили ще одним можливим великим підвищенням на 75 базисних пунктів у грудні.

Ринки у відповідь не дуже злякалися, але відступили. До того ж виявилося, що роздрібні продажі в Штатах почували себе в жовтні досить непогано і зросли на 1,3% - вище за очікування. Отже споживчий попит залишається сильним, і поки що дає ФРС простір далі "закручувати гайки".

Світові ринки беруть паузу після ралі, а українські аукціони ОВДП жвавішають

Позитивних чинників начебто також вистачало. Спостерігачі залишились задоволеними від результатів зустрічі G20, які, на їхній погляд, виявилися напрочуд конструктивними вперше за багато років. Головною ж позитивною подією зустрічі для інвесторів стало, звичайно, спілкування лідерів США і Китаю, адже воно може покласти початок покращенню відносин між двома провідними країнами світу.

Остаточно з’ясувалося розподілення сил у Конгресі США після виборів – законодавча гілка влади розділена між контролем республіканців над Палатою представників і контролем демократів над Сенатом. Це цілком влаштовує ринки, бо обіцяє відсутність великих потрясінь у законодавстві.

Дуже солідно відзвітували за минулий квартал американські рітейлери – більшість з них спромоглася перекласти вищі ціни на споживачів і при цьому наростити продажі. Втім, реакція ринків на всі ці гарні події була стриманою. До того ж у контексті політики ФРС новини від рітейлерів не такі вже й гарні, бо свідчать, що центробанку ще доведеться охолоджувати попит.

Між тим, не встигли інвестори надихнутися послабленнями карантинних обмежень в Китаї, як у країні зафіксували нові спалахи заражень COVID-19. Для інвесторів стає очевидним, що послаблення обмежень буде складним і тривалим процесом, і пожвавлення китайської економіки, а разом з ній і світової, буде не скоро. Найбільше цей факт збентежив світові ринки сировини та азіатські ринки акцій. Особливо постраждали ціни на метали й нафту, а котирування марки Brent рухнули за тиждень на 9%.

На світових ринках облігацій також знову зниження цін і зростання дохідностей, у тому числі для ключових інструментів – американських казначейських облігацій. Причому від’ємна різниця між дохідностями десятирічних і дворічних казначейських облігацій сягнула 70 базисних пунктів – максимального значення з 2000х років. Цей феномен, який ще називають інвертованою кривою дохідностей, традиційно пов’язують з наближенням рецесії або з очікуваннями нижчих ставок ФРС – двома подіями , які насправді тісно пов’язані одна з одною.

Світові ринки беруть паузу після ралі, а українські аукціони ОВДП жвавішають

Помітно краще себе почували українські єврооблігації – їхні спреди до бенчмарків звузилися на 200-470 б.п., а ціни зросли на 4-16%. Схоже, інвестори вже не так переймаються загрозою руйнування російськими ракетами української енергетичної інфраструктури, а натомість більше сподіваються на потужну фінансову підтримку від західних союзників.

Пожвавішав і ринок ОВДП. Вибіркове підвищення Міністерством фінансів України ставок для кількох випусків допомогло суттєво наростити продажи державних паперів на первинних аукціонах, адже ставки зросли до 14% за військовими облігаціями з терміном погашення у квітні наступного року та до 19% за півторарічними звичайними (невійськовими) інструментами. На українському валютному ринку зберігається стабільність з незначними коливаннями навколо позначки 40 гривень/долар.

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