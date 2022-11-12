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Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде", - пише видання.

І це попри те, як пише The Guardian, що президент РФ Володимир путін заявив, що не буде на ньому присутній, а замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров.

Як повідомлялося, традиційна фотосесія всіх учасників на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць теж не відбулася через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

При цьому тоді міністри закордонних справ Росії та Індонезії Сергій Лавров та Ретно Марсуді потиснули руки під вигуки "Коли ви припините війну?" і "Чому ви не припините війну?"

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