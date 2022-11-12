Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - ЗМІ

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде", - пише видання. І це попри те, як пише The Guardian, що президент РФ Володимир путін заявив, що не буде на ньому присутній, а замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров.