Світові лідери привітали Трампа зі вступом на посаду президента США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вірить, що співпраця його країни зі США під керівництвом Дональда Трампа "підніме американо-ізраїльський альянс на ще більшу висоту".

Глава уряду від імені свого народу подякував Трампу за зусилля зі звільнення ізраїльських заручників.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами для повернення решти заручників, знищення військового потенціалу ХАМАСу і припинення його політичного правління в Газі, а також для забезпечення того, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю", - заявив Нетаньягу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв зробити усе можливе для завершення війни між Україною та Росією за допомогою США під керівництвом Трампа.

"Ми повинні вирішити це питання якомога швидше. Це питання буде на нашому порядку денному під час переговорів з паном Трампом, і ми будемо робити наші кроки відповідно. Я бажаю, щоб другий термін пана Трампа приніс добро для всього людства", - зазначив турецький лідер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

"Сьогодні президент Дональд Трамп вступає на посаду. Вітаю його! США - наш найближчий союзник, і метою нашої політики завжди були добрі трансатлантичні відносини. ЄС з 27 членами та понад 400 мільйонами людей - це сильний союз".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

"Вітаю вас, президенте Трамп. Канада і США мають найуспішніше у світі економічне партнерство. В нас є шанс знову працювати разом - створювати більше робочих місць і процвітання для обох наших країн".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

"Століттями відносини між нашими двома країнами були відносинами співпраці, кооперації та міцного партнерства... Разом ми захищали світ від тиранії і працювали задля нашої взаємної безпеки та процвітання. Зважаючи на давню прихильність та історичні зв'язки президента Трампа зі Сполученим Королівством, я знаю, що глибина дружби буде тривати".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

"Я впевнена, що дружба між нашими народами та цінності, які нас об'єднують, і надалі будуть зміцнювати співпрацю між Італією та США... Італія завжди буде віддана зміцненню діалогу між Сполученими Штатами та Європою, як важливого стовпа для стабільності та зростання наших спільнот".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

"Найкращі побажання президенту Дональду Трампу на час вашого перебування на посаді 47-го президента Сполучених Штатів. ЄС з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з Вами у вирішенні глобальних викликів. Разом наші суспільства можуть досягти більшого процвітання і зміцнити спільну безпеку. В цьому полягає незмінна сила трансатлантичного партнерства".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

"З поверненням президента Трампа на посаду ми прискоримо оборонні витрати і виробництво. Щиро вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента США та Джея Ді Венса на посаді віце-президента. Разом ми можемо досягти миру через силу - через НАТО".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

"Щиро вітаю Дональда Трампа зі вступом на посаду 47-го президента Сполучених Штатів. Швеція сподівається на продовження тісної співпраці зі Сполученими Штатами"

Президент Фінляндії Александр Стубб

"Я хотів би висловити Вам, Дональд Трамп, свої найщиріші вітання зі вступом на посаду Президента Сполучених Штатів. США є нашим ключовим стратегічним партнером і союзником. Я сподіваюся на тісну співпрацю під час Вашої каденції".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре

"Я вітаю президента Дональда Трампа. Сполучені Штати є найважливішим союзником Норвегії, і між нашими країнами існують міцні зв'язки. Я сподіваюся на хороші робочі відносини з президентом Трампом і його новою адміністрацією".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі

"Вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента Сполучених Штатів. Сполучені Штати - великий друг Австралії. Наш Альянс ніколи не був сильнішим. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами над можливостями і викликами, які чекають на нас попереду".

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон

"Вітаю з Вашою інавгурацією на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Відносини між нашими двома великими країнами, пов'язані історією та спільними цінностями, мають міцний фундамент. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, щоб максимально використати можливості, що пов'язують нас".

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа

"Ми сподіваємося на покращення відносин між нашими двома країнами на основі діалогу та взаєморозуміння. Ми віримо, що з цією адміністрацією Сполучені Штати і Сирія скористаються можливістю сформувати партнерство, яке відображатиме прагнення обох народів".