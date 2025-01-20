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Зеленський про інавгурацію Трампа: Україна готова працювати зі США для досягнення миру

Київ, Понеділок 20 січня 2025 21:01
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Зеленський про інавгурацію Трампа: Україна готова працювати зі США для досягнення миру Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готова працювати з новою адміністрацією президента США, щоб досягти миру. Це шанс, яким потрібно скористатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава української держави підкреслив, що Трамп - сильна людина. Він побажав новому американському президенту та всій Америці успіху.

"Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру", - зазначив Зеленський.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп офіційно став президентом США.

Одразу ж після присяги він виголосив свою першу промову. Зокрема, новий американський лідер пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, депортувати зі США "злочинців" і оголосити надзвичайну ситуацію в галузі енергетики.

Примітно, що у своїй промові він не сказав нічого про плани завершити війну між Україною та Росією, хоч під час передвиборчої кампанії запевняв, що він знайде рішення за 24 години.

Детально про те, що сказав Трамп під час своєї інавгураційної промови - в матеріалі РБК-Україна.

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