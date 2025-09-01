Світова прем’єра фільму Роднянського та Алферова "Нотатки справжнього злочинця" відбудеться на Венеціанському кінофестивалі

Світова прем’єра документального фільму "Нотатки справжнього злочинця" (Notes of a True Criminal) режисерів Олександра Роднянського та Андрія Алферова відбудеться 3 вересня. Фільм включений в офіційну програму 82-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Стрічка, над якою працювали три роки, поєднує сучасні історії війни в Україні з архівними кадрами, відзнятими Роднянським у 1980–1990-х роках, а також матеріалами його вчителя Фелікса Соболєва та діда - документаліста студії "Укркінохроніка".

"Цей фільм тривалистю у ціле життя - мого власного та моєї родини. Я використав кадри, зняті в 1980–90-х, матеріали діда часів Другої світової війни, роботи мого вчителя, а також епізоди нинішньої війни", - зазначив Роднянський.

Алферов підкреслив, що ідея картини народилася у перші тижні повномасштабного вторгнення у спорожнілому Києві, коли він почув розповіді Роднянського про історію його родини, що перегукується з історією всієї України.