ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Світова прем’єра фільму Роднянського та Алферова "Нотатки справжнього злочинця" відбудеться на Венеціанському кінофестивалі

Понеділок 01 вересня 2025 18:15
UA EN RU
Світова прем’єра фільму Роднянського та Алферова "Нотатки справжнього злочинця" відбудеться на Венеціанському кінофестивалі Фото: прем'єра фільму "Нотатки справжнього злочинця" відбудеться на Венеціанському кінофестивалі (imdb.com)
Автор: Юлія Бойко

Світова прем’єра документального фільму "Нотатки справжнього злочинця" (Notes of a True Criminal) режисерів Олександра Роднянського та Андрія Алферова відбудеться 3 вересня. Фільм включений в офіційну програму 82-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Стрічка, над якою працювали три роки, поєднує сучасні історії війни в Україні з архівними кадрами, відзнятими Роднянським у 1980–1990-х роках, а також матеріалами його вчителя Фелікса Соболєва та діда - документаліста студії "Укркінохроніка".

"Цей фільм тривалистю у ціле життя - мого власного та моєї родини. Я використав кадри, зняті в 1980–90-х, матеріали діда часів Другої світової війни, роботи мого вчителя, а також епізоди нинішньої війни", - зазначив Роднянський.

Алферов підкреслив, що ідея картини народилася у перші тижні повномасштабного вторгнення у спорожнілому Києві, коли він почув розповіді Роднянського про історію його родини, що перегукується з історією всієї України.

Про що фільм

"Нотатки справжнього злочинця" досліджують тривалість воєнного досвіду українців, показуючи, що війна для країни не обмежується 2014 чи 2022 роком.

За словами авторів, це історія нескінченного конфлікту та водночас глибокої надії на його завершення.

Стрічку буде показано в офіційній позаконкурсній програмі фестивалю поряд із роботами Софії Копполи, Вернера Херцога, Лукреції Мартель та інших відомих режисерів.

На міжнародному ринку фільм представляє компанія Cinephil.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венеціанський кінофестиваль Фільми
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком