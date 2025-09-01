Мировая премьера фильма Роднянского и Алферова "Записки настоящего преступника" состоится на Венецианском кинофестивале

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Лента, над которой работали три года, сочетает современные истории войны в Украине с архивными кадрами, снятыми Роднянским в 1980-1990-х годах, а также материалами его учителя Феликса Соболева и деда - документалиста студии "Укркинохроника".

"Этот фильм продолжительностью в целую жизнь - мою собственную и моей семьи. Я использовал кадры, снятые в 1980-90-х, материалы деда времен Второй мировой войны, работы моего учителя, а также эпизоды нынешней войны", - отметил Роднянский.

Алферов подчеркнул, что идея картины родилась в первые недели полномасштабного вторжения в опустевшем Киеве, когда он услышал рассказы Роднянского об истории его семьи, перекликающейся с историей всей Украины.