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Світоліна злетіла вгору на три позиції, інші українки трохи втратили: новий рейтинг WTA

Фото: Еліна Світоліна прагне повернутися до топ-10 у світі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна продемонструвала помітний прогрес у межах топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

За тиждень титулована українка піднялася на три сходинку вгору та посіла 17-те місце. До свого активу 29-річна тенісистка записала 2332 залікових очка.

Тим часом її співвітчизниці в топ-50 втратили по кілька позицій. Зокрема, Даяна Ястремська та Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, Ангеліна Калініна – на три, а Леся Цуренко – на дві. Натомість три з чотирьох українських тенісисток у другій сотні рейтингу покращили становище.

Найвагоміший прогрес показала Юлія Стародубцева. Вона піднялася на п'ять позиції та посіла 130-те місце. Неподалік розташувалася і Дарія Снігур (135-те). Також у топ-200 класифікації перебувають Катерина Байндль (181-ше) та Катаріна Завацька (187-ме).

Лідером рейтингу професіоналок залишається Іга Свьонтек. Полька серйозно відірвалася від Аріни Сабаленко з Білорусі та американки Корі Гауфф. До чільної п'ятірки також потрапили Єлена Рибакіна з Казахстану та Джессіка Пегула (США).

 

До слова, раніше Ястремська презентувала нову композицію українською мовою.

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Даяна ЯстремськаЕліна СвітолінаТенісМарта Костюк