Сенсація Australian Open-2024 презентувала пісню українською: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Українка паралельно зі спортивною кар'єрою намагається побудувати ще й музичну. Трек під назвою Hearts став першим у творчості тенісистки українською мовою.

"Це ще одне нагадування усім людям про мою країну, про дітей та про те, що нам потрібна підтримка. Я знаю, що люди забули про війну та втомилися від неї, але ми повинні бути хоробрими та триматися разом. Ця пісня про силу та зрілість", – заявила Ястремська.

У музичній сфері тенісистку складно назвати новачком. Композиція Hearts стала п'ятим офіційним треком для неї. Одеситка регулярно використовує власну медійну присутність для нагадування світу про війну РФ проти України, зокрема і через традиційні автографи на камерах після поєдинків.

Сезон-2024 Ястремська розпочала з грандіозного прогресу в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Українка злетіла на понад 60 сходинок угору завдяки класному виступу на Australian Open. Спершу вона здолала кваліфікаційне сито, а потім дійшла до 1/2 фіналу мейджора.