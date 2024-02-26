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Свитолина взлетела на три позиции, другие украинки немного потеряли: новый рейтинг WTA

Фото: Элина Свитолина стремится вернуться в топ-10 в мире (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала заметный прогресс в рамках топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

За неделю титулованная украинка поднялась на три ступеньки вверх и заняла 17-е место. В свой актив 29-летняя теннисистка записала 2332 зачетных очка.

Тем временем ее соотечественницы в топ-50 потеряли по несколько позиций. В частности, Даяна Ястремская и Марта Костюк опустились на четыре ступеньки, Ангелина Калинина – на три, а Леся Цуренко – на две. Зато три из четырех украинских теннисисток во второй сотне рейтинга улучшили положение.

Самый весомый прогресс показала Юлия Стародубцева. Она поднялась на пять позиции и заняла 130-е место. Недалеко расположилась и Дарья Снигур (135-е). Также в топ-200 классификации находятся Екатерина Байндль (181-е) и Катарина Завацкая (187-е).

Лидером рейтинга профессионалок остается Ига Свентек. Полячка серьезно оторвалась от Арины Соболенко из Беларуси и американки Кори Гауфф. В первую пятерку также попали Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула (США).

 

К слову, ранее Ястремская представила новую композицию на украинском языке.

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Даяна ЯстремскаяЭлина СвитолинаТеннисМарта Костюк