Світоліна здобула вольову перемогу на Cincinnati Open

Українка Еліна Світоліна переграла китайську тенісистку Ван Яфань в першому колі турніру в американському Огайо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Cincinnati Open, 1-й раунд
Світоліна – Ван – 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)
Дебют зустрічі українська тенісистка залишила за собою. Із брейком у четвертому геймі вона швидко створила солідний гандикап (4:1). Проте, Ван спромоглася на потужний камбек – двічі взяла подачі Світоліної та закрила сет на власну користь.
У другій партії суперниці спершу зосередилися на власних подачах. Аж у шостому геймі українка оформила брейк, який виявився єдиним за сет на двох. Зрештою, Світоліна зрівняла рахунок за 37 хвилин.
Такий розвиток подій надав екс-третій ракетці світу позитивний імпульс. Вирішальну партію українська тенісистка розпочала зі взятого на подачі Ван очка. Добила ж китаянку Світоліна шостим-сьомим геймами, оформивши обидва "під нуль".
У наступному раунді титулована українка зустрінеться з переможницею протистояння Лучії Бронцетті та Вікторії Азаренки. Італійська тенісистка зійдеться на корті з білорускою у середу, 14 серпня. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.
До слова, напередодні Костюк здолала бельгійку Мертенс у першому раунді змагань.
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