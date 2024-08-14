Світоліна здобула вольову перемогу на Cincinnati Open

Cincinnati Open, 1-й раунд

Світоліна – Ван – 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)

Дебют зустрічі українська тенісистка залишила за собою. Із брейком у четвертому геймі вона швидко створила солідний гандикап (4:1). Проте, Ван спромоглася на потужний камбек – двічі взяла подачі Світоліної та закрила сет на власну користь.

У другій партії суперниці спершу зосередилися на власних подачах. Аж у шостому геймі українка оформила брейк, який виявився єдиним за сет на двох. Зрештою, Світоліна зрівняла рахунок за 37 хвилин.

Такий розвиток подій надав екс-третій ракетці світу позитивний імпульс. Вирішальну партію українська тенісистка розпочала зі взятого на подачі Ван очка. Добила ж китаянку Світоліна шостим-сьомим геймами, оформивши обидва "під нуль".

У наступному раунді титулована українка зустрінеться з переможницею протистояння Лучії Бронцетті та Вікторії Азаренки. Італійська тенісистка зійдеться на корті з білорускою у середу, 14 серпня. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.