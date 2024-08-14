UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світоліна здобула вольову перемогу на Cincinnati Open

Фото: Еліна Світоліна продовжить виступи за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна переграла китайську тенісистку Ван Яфань в першому колі турніру в американському Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cincinnati Open, 1-й раунд

Світоліна – Ван – 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)

 

 

Дебют зустрічі українська тенісистка залишила за собою. Із брейком у четвертому геймі вона швидко створила солідний гандикап (4:1). Проте, Ван спромоглася на потужний камбек – двічі взяла подачі Світоліної та закрила сет на власну користь.

У другій партії суперниці спершу зосередилися на власних подачах. Аж у шостому геймі українка оформила брейк, який виявився єдиним за сет на двох. Зрештою, Світоліна зрівняла рахунок за 37 хвилин.

Такий розвиток подій надав екс-третій ракетці світу позитивний імпульс. Вирішальну партію українська тенісистка розпочала зі взятого на подачі Ван очка. Добила ж китаянку Світоліна шостим-сьомим геймами, оформивши обидва "під нуль".

У наступному раунді титулована українка зустрінеться з переможницею протистояння Лучії Бронцетті та Вікторії Азаренки. Італійська тенісистка зійдеться на корті з білорускою у середу, 14 серпня. Призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.

До слова, напередодні Костюк здолала бельгійку Мертенс у першому раунді змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісЕліна Світоліна