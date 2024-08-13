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Костюк здобула непросту перемогу на старті Cincinnati Open

Цинциннаті, Вівторок 13 серпня 2024 22:44
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Костюк здобула непросту перемогу на старті Cincinnati Open Фото: Марта Костюк перемогла за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк здолала бельгійку Елізе Мертенс у першому раунді змагань в американському Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cincinnati Open, 1-й раунд

Мертенс – Костюк – 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)

У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. У певний момент тай-брейк видавався неминучим. Однак, у десятому геймі Костюк ззовні легко, "під нуль" взяла подачу бельгійської тенісистки та повела за партіями.

Мертенс реваншувалася в другому сеті. З двома брейками вона вже до середини відрізку впевнено повела (4:1). Українка змінити перебіг подій у партії не зуміла. Як наслідок, бельгійка закрила сет усього за 36 хвилин.

Невдало для Костюк розпочалася і третя партія. Вона віддала опонентці першу подачу. Щоправда, тривалою стратегічна перевага Мертенс не була. У четвертому геймі українська тенісистка оформила зворотний брейк. А в десятому Костюк вдруге взяла подачу суперниці та закрила сет і матч.

Перша ракетка України в наступному колі зустрінеться з новозеландкою Лулу Сан. Вона в першому раунді турніру перемогла Лінду Носкову з Чехії. Натомість опонентка переможниці другого поєдинку Костюк визначиться в матчі польки Іги Свьонтек і француженки Варвари Грачової.

До слова, раніше Костюк погіршила становище в рейтингу WTA.

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Теніс Марта Костюк
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