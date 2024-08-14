Свитолина одержала волевую победу на Cincinnati Open

Cincinnati Open, 1-й раунд

Свитолина – Ван – 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)

Дебют встречи украинская теннисистка оставила за собой. С брейком в четвертом гейме она быстро создала солидный гандикап (4:1). Тем не менее, Ван смогла организвать мощный камбэк – дважды взяла подачи Светолиной и закрыла сет в свою пользу.

Во второй партии соперницы сперва сосредоточились на собственных подачах. В шестом гейме украинка оформила брейк, который оказался единственным за сет на двоих. В конце концов Свитолина сравняла счет за 37 минут.

Такое развитие событий придало экс-третьей ракетке мира положительный импульс. Решающую партию украинская теннисистка начала со взятого на подаче Ван очка. Добила же китаянку Свитолина шестым-седьмым геймами, оформив оба "под ноль".

В следующем раунде титулованная украинка встретится с победительницей противостояния Лучии Бронцетти и Виктории Азаренко. Итальянская теннисистка сойдется на корте с белоруской в среду, 14 августа. Призовой фонд турнира составил свыше 3,2 млн долларов.