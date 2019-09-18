Свитолина заявлена на турнир WTA Кубок Кремля

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Kremlin Cup категории Premier в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В последний раз она приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке россиянке Светлане Кузнецовой.

Лидер украинского тенниса ведет борьбу за попадание на итоговый чемпионат WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул. На этой неделе украинка проиграла в четвертьфинале в Чжэнчжоу, сыграв два тяжелейших матча за один день. Сейчас Свитолина выступает на турнире в Гуанчжоу, где уже добралась до 1/8 финала.

Также на турнире в Москве планирует выступить и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая участвовала в Кубке Кремля один раз. В 2017 году она проиграла другой украинке Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

Вторая ракетка Украины планирует завершить сезон сыграв на пяти турнирах. Помимо Кубка Кремля это будут соревнования в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Также в этом году Элина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.